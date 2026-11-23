Saiba como funciona a Inclusão no Mercado de Trabalho na ABADS

Na ABADS, promovemos a inclusão no mercado de trabalho e o fortalecimento da autonomia Roberta Carvalho

O Emprego Apoiado é uma metodologia para colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho a partir do planejamento centrado na pessoa, com os apoios necessários que pressupõem a atuação junto às empresas e as pessoas com deficiência. Uma proposta de trabalho competitivo em ambientes inclusivos com igualdade e oportunidade.

Na ABADS, o programa com metodologia de Emprego Apoiado é oferecido desde 2006, sendo que a instituição tem contribuído com a sociedade, dividindo sua experiência em relação à inclusão.

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Em diversos grupos na instituição são trabalhados, além da possibilidade da inclusão no mercado de trabalho, o exercício da autonomia por meio de atividades para buscar formas adequadas de comunicação e interação, aprender a tomar decisões adequadas, formular escolhas, pensar, resolver problemas, expressar emoções etc.

Uma das estratégias utilizadas é a sensibilização das empresas, visando alterar as crenças e valores que todos os integrantes devem conhecer e fazer parte, que se traduzem em políticas que determinam a forma de produzir, o comportamento dos funcionários e até a visão e missão da empresa.

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Na ABADS, participamos de todos os processos de colocação e pós-colocação no mercado de trabalho e, nesse sentido, é muito importante a participação e colaboração das empresas dentro desse processo.

Contate-nos por meio do e-mail: empregoapoiado@abads.org.br