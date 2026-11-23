Sobre a Abads |Do R7

A ABADS oferece atendimentos para mais de 1.000 famílias Divulgação/ABADS

A ABADS (Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social), fundada em 1952, é uma instituição sem fins lucrativos que atende pessoas com Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A instituição oferece atendimentos gratuitos a mais de 1.000 famílias nas áreas da assistência social, saúde, educação especial e inserção no mercado de trabalho — para adolescentes acima dos 16 anos — através da metodologia do Emprego Apoiado.

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Suas ações visam independência, autonomia, inclusão social e profissional, além de orientações sobre direitos e benefícios.

A ABADS colabora para a construção de uma sociedade inclusiva, promovendo a disseminação de informações e a formação de profissionais.