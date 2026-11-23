O investidor social faz uma contribuição mensal Divulgação/ABADS

Tornar-se um investidor social da ABADS é assumir um compromisso contínuo com a transformação de vidas. Demonstra que sua empresa apoia iniciativas que fazem diferença para dezenas de pessoas.

Ao escolher uma das cotas de contribuição apresentadas no manual, o investidor passa a contar com um espaço exclusivo no site da ABADS e recebe o selo de Investidor Social, integrando-se a uma rede de empreendedorismo social que impulsiona mudanças reais.

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Na ABADS, o investidor social se une aos esforços da instituição, uma organização sem fins lucrativos, para garantir atendimento de qualidade e a promoção dos direitos das pessoas com Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Cada contribuição fortalece o desenvolvimento neuropsicomotor e amplia as oportunidades de quem, muitas vezes, só encontra essa chance graças à generosidade de parceiros comprometidos.

Respeitosamente, lhe fazemos o convite para ser um Investidor Social ABADS durante o ano de 2027 e, junto conosco, fazer a diferença na vida de muitas crianças, adolescentes e jovens adultos.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: abads@abads.org.br