Entenda como funciona o game show Acerte ou Caia! Apresentado por Tom Cavalcante, o programa é exibido nas tardes de domingo, na RECORD

Tom Cavalcante comanda o game show Acerte ou Caia! nas tardes de domingo da RECORD Antonio Chahestian/RECORD

Apresentado por Tom Cavalcante e exibido nas tardes de domingo, o game show Acerte ou Caia! é um jogo de perguntas e respostas que diverte os participantes e, é claro, o público que o acompanha na tela da RECORD.

A cada episódio, 11 celebridades disputam um prêmio que pode chegar a R$ 300 mil! Com todos no palco, Tom explica as regras para os competidores. O telão mostra a foto de um dos famosos, que começa o jogo como líder. Os outros participantes seguem posicionados atrás das moedas enumeradas de 1 a 10.

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O líder desafia um dos adversários para um duelo. Cada um tem 30 segundos para responder uma pergunta sobre conhecimentos gerais: quem errar, cai no buraco. O duelo só termina quando um dos dois cair.

Além disso, rodadas especiais podem acontecer a qualquer momento, como o Letras Embaralhadas e o Sim ou Não.

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Como líder, o participante possui algumas regalias. Ele conta com três vidas, e pode usá-las para repassar perguntas que não sabe para o seu adversário. Se o competidor acertar a pergunta que recebeu do líder, ganha uma vida. Mas ele não terá o mesmo poder do mandachuva, só poderá deixar de responder à questão sem cair no buraco.

Se o líder errar e cair no buraco, o adversário toma o lugar dele e escolhe outro participante para duelar. Já se o líder vencer, escolhe um dos lados da moeda do perdedor, somando dinheiro ao prêmio final, ou até perdendo tudo.

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Ao final dos duelos, só restará um participante. Tom vai perguntar se a pessoa quer parar o jogo e sair com metade do valor que juntou, ou se pretende encarar o Desafio Final: uma bateria com dez perguntas, que deve ser respondida em dois minutos! Caso o competidor consiga responder tudo, dobra o prêmio!

Então, não se esqueça: o Acerte ou Caia! vai ao ar aos domingos, às 15h45, na RECORD.