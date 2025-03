Ana Hickmann detalha bastidores de participação no Acerte ou Caia! e revela planos para 2025 Apresentadora do Hoje em Dia é uma das onze participantes do Acerte ou Caia! deste domingo (9), em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Entrevistas|Ana Mello e Bianca Godoi, do site oficial 08/03/2025 - 17h39 (Atualizado em 08/03/2025 - 17h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann estava curiosa sobre os bastidores do Acerte ou Caia! e se divertiu com as participantes deste domingo (9) Divulgação/RECORD

Ana Hickmann é uma das onze mulheres a participar do Acerte ou Caia! especial deste domingo (9), em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Ao site oficial, a apresentadora do Hoje em Dia comentou o clima nos bastidores do programa e revelou alguns de seus planos para 2025, como o casamento com Edu Guedes.

“Foi muito emocionante ser uma das escolhidas para participar dessa edição! Amei estar ao lado de tantas mulheres incríveis. Além disso, me diverti muito, essa mulherada arrasa! Fazia um tempo que não via algumas delas, outras eu ainda não tinha tido a oportunidade de conversar. Participar do programa rendeu um encontro muito especial e divertido!”.

O game show dessa semana conta com um time estelar na disputa pelo prêmio de até R$300 mil: as apresentadoras Mariana Godoy, Michelle Barros, Paloma Tocci, Rafa Brites e Renata Alves; as ex-atletas Janeth Arcain e Márcia Fu; além das atrizes Bárbara Borges, Letícia Lima e Natália Guimarães. Em entrevista, Ana revelou que todas se arrumaram juntas para a gravação.

“Foi ótimo para começar um ‘esquenta’ antes do programa e botar o papo em dia, só alegria e risada. Uma delícia dividir esses momentos com pessoas especiais”, conta.

‌



A apresentadora destacou que sua maior curiosidade eram os bastidores. “Assisto ao programa, então já sabia como funcionava a dinâmica. Confesso que eu queria saber como era a experiência da queda, estava ansiosa. Mas não estudei, fui com os conhecimentos que eu já tinha”.

A participação na disputa rendeu ainda um reencontro com o colega Tom Cavalcante, que comanda a atração dominical. “Éramos onze mulheres empolgadas falando sem parar e ele conduziu tudo muito bem. Você imagina a festa que fizemos! Foi mágico estar nesse especial para celebrar as mulheres e ainda mais por comemorar o aniversário dele”.

‌



Planos para 2025

Além do bom momento profissional, Ana Hickmann está feliz com sua vida pessoal. A apresentadora do Hoje em Dia revelou como estão os preparativos para o casamento com Edu Guedes, quem conhece há 21 anos.

“O ano de 2025 é muito especial para mim! Estou planejando o meu casamento, algo que eu sempre sonhei em viver. Cada detalhe está sendo pensado com muito amor e carinho. Além disso, quero ver meu filho crescer com saúde, trabalhar muito, lançar novos produtos, reconquistar e curtir o melhor dessa vida. Amo viajar, conhecer lugares novos, curtir com meus amores na praia ou na fazenda... O plano é ser feliz!”, revela.

‌



O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD.

Veja também:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Você está pronto para mais um domingo de pura diversão? O Dia Internacional da Mulher está chegando e, junto com ele, uma edição pra lá de especial do Acerte ou Caia!. Onze famosas estarão presentes no game show comandado por Tom Cavalcante disputando um prêmio de até R$300 mil reais. Saiba agora quem são elas: Arte/R7