Renata Alves comenta participação no Acerte ou Caia!, ressalta parceria com demais participantes e revela hobby por trás das câmeras Apresentadora do Hoje em Dia marca presença na edição especial do programa da RECORD em comemoração ao Dia Internacional da Mulher; é neste domingo (9) Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 08/03/2025 - 14h01 (Atualizado em 08/03/2025 - 14h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A apresentadora do Hoje em Dia comentou sua participação no game show e ainda contou algumas curiosidades sobre ela Divulgação/RECORD

Em um domingo (9) especial para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o Acerte ou Caia! recebe convidadas ilustres, e que provavelmente você já viu por aí esbanjando talento, carisma e beleza. Uma delas é Renata Alves, apresentadora do Hoje em Dia, conhecida pelo público como “repórter simpatia” pela época em que fazia coberturas e entrevistas nas ruas.

Renata é uma das onze mulheres inspiradoras e talentosas da TV que estarão no palco do programa da RECORD em busca do prêmio de até R$300 mil. Em entrevista ao site oficial, ela contou como foi ser convidada para fazer parte da edição especial que celebra uma data tão significativa para a população feminina:

“Eu amei receber o convite para participar do Acerte ou Caia!. Claro que, de imediato, a gente já fica pensando: ‘Como será que é cair no buraco?’, mas ao mesmo tempo, você não quer cair nele. É um jogo muito inteligente que eu já acompanhava, então fiquei muito feliz. Foi uma experiência incrível que todo mundo deveria passar, de autoconhecimento quando você está sob pressão, um teste de habilidade e inteligência, e de você tentar controlar o nervosismo. Se a gente assiste em casa e já gosta, pessoalmente o jogo é ainda mais incrível”.

A comunicadora, que é natural de Aracaju (SE), também falou sobre estar ao lado do colega e apresentador, Tom Cavalcante, e não economizou nos elogios: “O Tom é uma pessoa especial, nordestino também, e que tem uma inteligência e rapidez de raciocínio e de pensamento. Tudo isso alinhado com muito bom-humor. Esse é o segredo que o faz ser uma pessoa única. É sempre bom reencontrá-lo. Já fizemos alguns programas do Família Record juntos, e ele também já esteve no Hoje em Dia.”

‌



Junto com Renata, marcarão presença no programa as apresentadoras Ana Hickmann, Mariana Godoy, Michelle Barros, Paloma Tocci e Rafa Brites; as ex-atletas Janeth Arcain e Márcia Fu; além das atrizes Bárbara Borges, Letícia Lima e Natália Guimarães.

Ela confessou que, apesar de estarem em uma competição, a parceria com as adversárias prevaleceu durante o game: “A interação com todas foi maravilhosa. Foi muito descontraído antes e durante a gravação. A gente olhava para a pessoa quando era a vez dela responder e dizíamos: ‘Você sabe, você consegue, pensa mais um pouquinho’. Então assim, foi um clima muito amistoso e de boas risadas.”

‌



Quando questionada sobre ter feito alguma preparação para o game, a apresentadora da RECORD não hesitou em confessar: “A gente tenta se preparar para o jogo, né? (risos), mas não tem preparação. Em casa você responde todas as pergunta e é muito divertido porque tem a participação da família inteira. Mas na hora, com aquela pressão do tempo terminando, do buraco que pode se abrir a qualquer momento, o raciocínio é muito diferenciado. É um jogo que exerce uma particularidade muito grande no psicológico, então não adianta você se preparar muito em casa porque na hora é bem diferente. "

Você sabia?

Renata já venceu, em 2021, uma edição especial do Power Couple Brasil ao lado do marido, Diego Gonzaga, e comentou sua participação no reality de casais que volta para a tela da RECORD em abril deste ano: “Eu participei junto com meu marido e outros casais de uma edição especial gravada em dois dias apenas, e que dali saíram os vencedores. É um jogo de muita interação, conhecimento e confiança que você deve ter no seu parceiro. Foi muito bom também estar nesse especial do reality, foi muito divertido e com a adrenalina lá em cima”.

‌



O quadro xodó de Renata Alves no Hoje em Dia:

Conhecido por ser uma programa extremamente dinâmico, o Hoje em Dia tem uma programação completa e com assuntos e quadros que são do interesse de vários nichos. Sendo assim, não tem ninguém melhor do que uma das próprias apresentadoras para revelar qual é o seu favorito:

“Eu vou dizer que o que eu mais gosto é o que eu faço, o ‘Personagens do Brasil’. É um quadro que se assemelha muito ao que eu fazia no Domingo Espetacular. Eu viajo pelo Brasil mostrando personalidades, figuras e suas histórias. Isso me deixa muito feliz porque é algo que eu gosto muito de fazer”.

A vida por trás das câmeras

Quem nunca teve a curiosidade de saber o que uma estrela da TV faz quando não está está no modo “luz, câmera e ação”?. A apresentadora do programa Hoje em Dia revelou o que gosta de fazer quando não está gravando e é livre para ser apenas uma mulher comum, deixando de lado o trabalho e o glamour da fama:

“No meu dia a dia eu sou extremamente caseira. Gosto muito de estar em casa e fazer atividades que envolvam a minha família, como cozinhar com o meu marido e ficar jogando conversa fora. Não sou muito de ficar ‘badalando’ não. Eu também adoro decoração. Amo pensar em alguma para um cômodo de casa, um cantinho especial... é algo que eu gosto bastante de fazer e, quando posso, me dedico também. "

Para finalizar, Renata aproveitou para confidenciar o que faria com o dinheiro do prêmio caso ganhe a competição: “Com certeza eu iria investir na decoração da minha casa. Ainda faltam vários itens e cômodos, e como eu gosto também de decoração, seria esse o destino do dinheiro: deixar minha casa mais aconchegante. "

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD.

*Estagiária sob supervisão

Veja também:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Você está pronto para mais um domingo de pura diversão? O Dia Internacional da Mulher está chegando e, junto com ele, uma edição pra lá de especial do Acerte ou Caia!. Onze famosas estarão presentes no game show comandado por Tom Cavalcante disputando um prêmio de até R$300 mil reais. Saiba agora quem são elas: Arte/R7