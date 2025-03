Rafa Brites comenta chegada à RECORD, Dia Internacional da Mulher e parceria com Andreoli: ‘Um privilégio’ Apresentadora está no elenco estrelado de mulheres no game do Acerte ou Caia! deste domingo (9); confira Entrevistas|André Borges, do site oficial * 08/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafa Brites é uma das mulheres no elenco estrelado do Acerte ou Caia! deste domingo (9) Divulgação/RECORD

A nova apresentadora da RECORD Rafa Brites viveu bons momentos no Acerte ou Caia!, que vai ao ar neste domingo (9), a partir das 16h, e contou ao site oficial detalhes sobre sua participação no programa, a expectativa para a estreia dos realities e falou sobre a importância do Dia Internacional da Mulher, instituído no dia 8 de março. Isso porque o game comandado por Tom Cavalcante deste final de semana reuniu apresentadoras da emissora, ex-atletas, atrizes e jornalistas em homenagem à data.

Sobre sua presença no Acerte ou Caia!, Rafa contou que apesar de estarem ‘brigando’ por um prêmio de até R$300 mil, todo o elenco foi muito acolhedor antes e durante o programa. “O que me tocou, primeiramente, foi a recepção que tive das minhas colegas. Da Paloma Tocci, da Ana Hickmann, da Renata... Isso já foi muito simbólico. E o que era para ser um ambiente competitivo — porque a gente estava para competir — acabou se tornando acolhedor, porque em momentos antes do programa, acabamos uma treinando a outra, tentando nos ajudar”, revelou Rafa.

Apesar do clima leve antes de começar o game, ela contou que não importa o que aconteça, o nervosismo de tentar não cair no buraco sempre vai existir. Sem dar spoiler do que está por vir, a apresentadora disse: “A verdade do Acerte ou Caia! é que ninguém derruba ninguém. Você cai sozinha quando erra. Achei que eu não ia ficar com medo de cair. Mas dá um medo gigante. Porque o ‘ar’ de mistério daquele buraco deixa a gente extremamente nervosa. Minha perna ficou mole quando eu subi na plataforma”.

Em tom de brincadeira, Rafa confidenciou que Tom Cavalcante não ajuda os participantes a conter o ‘frio na barriga’: “Ele nos deixa tensos. Acho que a mistura do Tom com a trilha sonora, dá muito medo”.

‌



A jornalista contou que, apesar de já conhecer Tom, ainda se admira pela forma como ele conduz o programa. “É uma aula de televisão assistir ao Tom. Ao vê-lo gravando, não tem como não despertar o seu lado fã também. É impressionante como ele tem o timing das coisas. Ali metade eu estava como Rafa apresentadora e metade como Rafa fã”, elogiou.

Dia Internacional da Mulher

‌



Com a homenagem do programa às mulheres, Rafa Brites refletiu sobre a importância da data e falou sobre o real motivo para ter um dia dedicado a elas. “Quando a gente faz um programa especial do Dia das Mulheres, todo mundo fala: ‘Ah, Dia das Mulheres é todo dia’. Claro que é. Mas quando a gente tem uma data internacional para falar disso, é porque ainda tem coisas que precisam ser vistas”, pontuou.

“A gente entrou para o mercado de trabalho, trouxe dinheiro para casa. Mas nem todas dividiram o trabalho doméstico e familiar. E isso sobrecarregou as mulheres”, acrescentou.

‌



Em um pequeno exemplo, Rafa contou um pouco sobre os ‘trabalhos invisíveis’ das mulheres: “Estávamos no camarim, e cada uma se arrumando, mas resolvendo coisas dos filhos, escola, trabalho... Então, você vê que a gente tem muito mais para se apoiar”.

“A gente vê as mulheres no mercado de trabalho, e são mães, são profissionais, empresárias, atrizes que levam a vida com uma jornada tripla, quádrupla. Então, você faz um dia internacional quando ainda precisa”, completou a apresentadora.

Novos desafios na RECORD

O ano de 2025 promete muito trabalho para Rafa Brites e o marido, Felipe Andreoli, que vão apresentar o Power Couple 7. “É um reality muito querido”.

Parceria com Felipe Andreoli

A nova fase também traz um desafio pessoal e profissional para Rafa, que vai dividir a tela com o marido. Para a apresentadora, apesar de não ser uma tarefa fácil, ela considera um privilégio poder trabalhar ao lado de Andreoli.

“A gente tem um desafio de ser uma dupla em diversas áreas da vida. Começamos como casal, viramos pais, somos sócios nos nossos negócios e agora colegas de trabalho. Vamos precisar saber separar as coisas, porque às vezes você teve um dia estressante, mas à noite, quem sobrou foi sua dupla, seu par romântico”.

“Vou ter a alegria de estar na companhia da pessoa que escolhi. O casamento é você escolher uma testemunha para nossa insignificância. Para o resto do mundo, ninguém se importa se você chegou na sua casa, se está bem ou mal. Sua testemunha é a única que está ali do seu lado, para ouvir você. Eu escolhi o Felipe e ele me escolheu”, acrescentou.

Ainda sobre o casamento, ela revelou o que ajuda o relacionamento a se manter saudável: “Se o casal não tiver objetivos juntos, tudo do dia a dia fica cansativo. O que une um casal são os sonhos. Você ter sonhos faz com que a pressão do cotidiano faça sentido”.

Como grandes fãs do tênis, Rafa revelou um grande sonho do casal: “Queremos ir em todos os Grand Slams que têm. Ao longo desses 15 anos já fomos em três. Falta irmos para Wimbledon. Eu acho que isso é muito importante: termos sonhos juntos”.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar todos os domingos a partir das 16h, na RECORD!

*Estagiário sob supervisão

Confira também:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Você está pronto para mais um domingo de pura diversão? O Dia Internacional da Mulher está chegando e, junto com ele, uma edição pra lá de especial do Acerte ou Caia!. Onze famosas estarão presentes no game show comandado por Tom Cavalcante disputando um prêmio de até R$300 mil reais. Saiba agora quem são elas: Arte/R7