Bruno Motta agradece Tom Cavalcante após vitória no Acerte ou Caia!: 'Me deu a oportunidade de começar minha carreira' Comediante levou para casa R$ 57 mil e destacou o quanto foi emblemático reencontrar o apresentador no game da RECORD Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 23/02/2025 - 18h12 (Atualizado em 23/02/2025 - 18h18 )

Bruno Motta entra para a lista de campeões do Acerte ou Caia! Divulgação/RECORD

A vitória de Bruno Motta no Acerte ou Caia! deste domingo (23) é para lá de especial, já que o humorista começou sua carreira graças a Tom Cavalcante que, anos atrás, o revelou no programa Show do Tom da RECORD. Em entrevista ao site oficial, o artista comentou o reencontro com o apresentador, a viagem ao Chile, os bastidores super divertidos do game, e revelou o destino inusitado do prêmio de R$ 57 mil.

“Gravar um programa desses já é legal, o convite foi um presente, pude me reencontrar com o Tom Cavalcante nessa nova fase, ele que me deu a oportunidade de começar a minha carreira no Show do Tom, e aí teve esse adicional de ser em outro país. Consegui pegar um voo mais cedo, com um dia de diferença, então deu para turistar. Depois da gravação, foi uma festa. Nossa turma se reuniu por acaso, mas nos demos muito bem. Inclusive, a gente agregou com parte do outro grupo que estava gravando. Fomos jantar e os vencedores pagaram a conta. Só essa parte que não foi tão legal”, brincou.

Bruno fez questão de ressaltar a importância de Tom Cavalcante em sua trajetória profissional. “O Tom é muito importante para mim e para todos os comediantes do Brasil pelas portas que ele abriu e pelos exemplos que deu. Os programas do Tom sempre contaram com talentos da velha guarda, que ele trouxe de volta, e também com novos talentos, que ele sempre fez questão de revelar, de todos os tipos de comédia. Então é um prazer nos reencontrarmos, ainda mais eu que fiz muitos programas Shows do Tom, mais de dez anos atrás. É sempre uma festa e uma honra poder assisti-lo ao vivo, fazendo o trabalho dele. O Tom é muito engraçado, carismático, é uma aula. A forma como ele conduziu a carreira dele no começo, o Tom nunca desistiu, é um exemplo também de batalha”.

O humorista revelou que, antes das gravações, até tentou aquecer o cérebro com ‘cruzadinhas’, mas garantiu que é impossível chegar no game totalmente preparado. “Não tem preparação porque o divertido desse programa é que as perguntas não são difíceis, difícil é você responder naquela hora, com aquela pressão, com todo mundo te olhando, e valendo prêmio”.

Estar no palco, com câmeras e rodeado por pessoas não é uma novidade para Bruno, pelo contrário, o comediante se sente confortável nessa situação. “Eu amo fazer o que faço, amo fazer televisão, me apresentar, estou sempre muito mais feliz do que nervoso. Então foi muito divertido participar do Acerte ou Caia!. Foi como estar em um parque temático quando você vai em um brinquedo que gosta muito. Eu adoro esse game show, e de repente estava dentro dele”.

Já nos bastidores, Bruno esteve com Aline Mineiro, Bruninho Mano, Bruno Tálamo, Camilla Uckers, Daniele Hypólito, Flávio Nakagima, Keila Jimenez, Lair Rennó, Mussunzinho e Virginia Del Fuego (Ciro Santos). “Foi incrível, eu já conhecia alguns deles, são amigos queridos e, às vezes, as pessoas de casa nem sabem. Sou mineiro como Lair, muito amigo da Aline, já vivemos muitas coisas juntos, apaixonado pela Virginia, colega do Bruninho. E vários outros ali de quem eu era fã e admirava, pude conhecer naquele dia”.

O comediante trouxe também uma curiosidade sobre o Acerte ou Caia!: “Dois programas são gravados por dia. O nosso era o segundo, então enquanto os participantes gravavam o primeiro, nós assistimos tudo por uma tela. Quando uma pessoa errava e caia no buraco, e a gente encontrava com ela depois, era a oportunidade perfeita para ‘zoar’ dela e rir muito do que tinha errado”.

E quando o assunto é o destino da grana, Bruno respondeu com bom humor e sinceridade: “Não tem resposta mais brasileira do que a que eu vou dar. Já gastei o prêmio”.

Os fãs de comédia podem ainda prestigiar o comediante em seus projetos: “Quero muito encontrar todos vocês nos palcos, estou fazendo Gongada Drag, que é um espetáculo de improviso e comédia com drags. Vou inclusive estar em Fortaleza com a Virginia Del Fuego (Ciro Santos), que está comigo no programa, e a Suzy Brasil, em julho. E também tem o meu espetáculo 1 Milhão de Anos em 1 Hora, que eu vou fazer uma única apresentação no Arena Tatuapé, em São Paulo, dia 12 de julho”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

