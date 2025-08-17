Caju conta bastidores do Acerte ou Caia! e brinca sobre a pressão no palco: ‘A perna treme mais que mala velha’ No elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (17), o embolador falou sobre projetos e adiantou planos para o prêmio, caso seja o vencedor Entrevistas|Allef Fonseca*, do site oficial 17/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 02h00 ) twitter

Caju participa do Acerte ou Caia! deste domingo (17) Edu Moraes/RECORD

No repente ou na embolada, o Brasil já conhece os mestres: Caju e Castanha. Com carisma de sobra, a dupla leva a cultura nordestina para o mundo, mostrando que a música popular é rica, viva e cheia de histórias. Confirmado no elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (17), Ricardo Alves, o Caju, contou em entrevista ao site oficial sobre os bastidores da gravação e a alegria de levar sua arte para o público do programa.

“Rapaz, para mim foi maravilhoso, fiquei honrado de receber o convite. É um programa que traz muita diversão. O Tom Cavalcante é um apresentador que sabe conduzir, entende o jogo. Tenho certeza que o público vai amar, porque foi muito divertido. E é aquilo, hoje para mim, o Acerte ou Caia! é um dos melhores programas da televisão brasileira".

Ao comentar sobre a experiência de responder às perguntas no palco, Caju revelou que a pressão realmente afeta qualquer participante, mas que a diversão é garantida.

“A pressão atrapalha. A perna treme mais do que ‘mala velha para cair ferrugem’, meu amigo. Ele faz a pergunta e na hora começa a dar um branco. Tem pergunta para você que parece tão simples e tão fácil, mas se torna difícil naquele momento. Poque é o Tom olhando para você, você olhando no cronômetro, imaginando, pensando, e é muita coisa em pouco tempo. Quando eu assistia de casa eu dizia: ‘Isso vai ser fichinha pra mim’, mas quando chega na hora, eu já pensei: ‘O bicho pegou’”.

45 anos de Caju e Castanha

Caju e Castanha estão confirmados no elenco do Acerte ou Caia1 deste domingo (17) Edu Moraes/RECORD

Com quase cinco décadas de carreira, Caju e Castanha deixaram sua marca na música nacional e também brilharam internacionalmente. Apesar dos desafios iniciais, Caju lembra que, mesmo com obstáculos, muitas portas se abriram para a dupla.

“Hoje a dupla está com quase 50 anos de carreira. Antes era o Castanha com o meu tio, aí em 2001 ele faleceu e eu tomei o lugar dele. Logo no começo foram muitos preconceitos, muitas portas fechadas, mas também muitas portas abertas. E é aquilo, a gente na batalha, tentando levar o nome da nossa cultura, da nossa arte… E hoje nós temos o público variado, desde criança até a terceira idade.”

Com uma grande galeria de troféus, Caju e Castanha se destacaram no cenário internacional, representando o Brasil em diversas premiações de renome, além de serem destaques nas premiações nacionais.

“Em premiação, nós acabamos de receber um prêmio de um trabalho anterior, que foi do Caju e Castanha 45 anos, de melhor dupla. A premiação foi em Brasília e o troféu chegou ontem em casa. E nós ficamos muito felizes… Com o prêmio da música do Rio de Janeiro, que ganhamos quatro vezes, o Grammy Latino, que nós recebemos dez indicações e ganhamos uma vez, em 2003. Nós ficamos felizes de mostrar a nossa cultura para o mundo. Já fizemos shows na França, Londres, Los Angeles, e nós ficamos muito felizes com isso”.

Além do Forró, Repente e Embolada, Caju destacou a importância do trabalho da dupla na influência de outros estilos musicais.

“O pessoal do rap considera a embolada o pai e a mãe do rap, muitos se inspiram no Caju e Castanha para colocar o improviso no estilo. E nós ficamos felizes de levar a embolada ao patamar que está hoje”.

Canta Comigo

A relação da dupla com a RECORD também é lembrada com muito carinho. Após quatro anos no Canta Comigo, Caju afirma ter colecionado ótimos momentos na emissora e compartilhou um pouco das experiências vividas no programa.

“É bem diferenciado mesmo. Nós chegamos em um programa desse e é aonde nós vemos até onde chega a nossa arte, nosso nome… Nós ficamos 4 anos no Canta Comigo, fizemos também o Canta Comigo Teen, e todo ano eram 6 meses de programa no ar. Nós ficamos muito felizes porque, penso eu, tem tanta gente que é uma ‘monstruosidade’ na música e tá aí Caju e Castanha no meio daquelas feras. Então nós nos sentimos muito honrados de ter feito parte da família RECORD”.

Entre as memórias, Caju destacou uma apresentação no Canta Comigo Teen, que emocionou a dupla e marcou tanto que chegou a render a gravação de uma nova faixa em um dos projetos.

“Teve um dos programas que participamos no Canta Comigo Teen, que foi um garotinho de 10 anos chamado ‘Vaqueirinho’, que cantou a música Chuva de Honestidade. Aí nos chamou a atenção, todo mundo se levantou, chorou, e inclusive todos do painel começaram a pedir: ‘Caju e Castanha, vocês têm que gravar essa música’. E depois que a temporada terminou nós gravamos ela. Esse episódio com certeza ficou marcado na nossa memória, sendo um dos programas mais especiais.”

Futuros projetos

De criatividade, Caju e Castanha estão cheios. Com vários projetos em andamento, Caju adiantou uma palhinha do que vem por aí para a dupla.

“Eu acabei de montar uma produtora e o Castanha um estúdio de gravação no centro de São Paulo. Nós planejamos um projeto aqui agora, muito bacana, que é Caju e Castanha e convidados, onde estamos resgatando um monte de emboladores que são anônimos, e trazendo para mostrar para o público que a gente também tem outros emboladores por aí, não é só o Caju e o Castanha.Vai se chamar Caju e Castanha e os Baluartes da Embolada. O pessoal vai ficar de boca aberta, porque vai mostrar os diversos emboladores que temos pelo nosso Brasil".

Grande prêmio, caridade e viagem

E sobre a bolada de até R$ 300 mil, Caju afirmou que já sabe o que vai fazer se levar o prêmio para casa.

“Rapaz, é um prêmio bom, viu? Se eu ganhar eu vou dar metade para uma casa de caridade, mas a outra eu vou pegar a minha mulher e vou dizer: ‘Vamos fazer um passeio agora que esse dinheiro é do Acerte ou Caia!’ Vamos curtir, com certeza”.

Será que já pode reservar a passagem do avião? Não perca o game show desta semana!

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD.