Dodô Pixote revela qual pagodeiro desafiaria para um duelo no Acerte ou Caia! No elenco do game show deste domingo (27), o cantor abriu o jogo sobre carreira e planos para o futuro Entrevistas|Kauã Alves*, do site oficial 26/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dodô participa do Acerte ou Caia! deste domingo (27) Edu Moraes/RECORD

Acostumado com os palcos da música, Dodô, vocalista do grupo Pixote, aceitou o convite para encarar o desafio para brilhar em um palco completamente diferente, o do Acerte ou Caia!. Com um sorriso no rosto e espírito competitivo, o cantor abriu o jogo sobre os bastidores do game show da RECORD e adiantou planos para o futuro da carreira.

Nascido na zona leste de São Paulo, o artista já conta com mais de 30 anos de carreira, sendo considerado uma das maiores vozes do pagode nacional. Mesmo há décadas acostumado com os holofotes, o nervosismo do programa pegou Dodô de surpresa:

“O nervosismo vem, e é diferente, né? Porque ali você tem que prestar atenção nas perguntas, tentar responder, não errar. Então o meu nervosismo ali ficou muito forte”, revelou o cantor.

Bastidores do game

Antes de subir no palco, o vocalista revela que o clima entre os participantes era de descontração e muita expectativa. “Foi muito bacana, mas todo mundo estava meio apreensivo”. Sempre competitivo, Dodô relembra a brincadeira que fez nos bastidores com os outros participantes:

‌



“Nos bastidores, estava todo mundo naquela: ‘quem vai cair?’, ‘como é que vai ser?’. E tinha esse lance de ficar brincando. Falei logo no começo: ‘vou ganhar’, ‘vou derrubar todo mundo’, mas eu também estava todo mundo nervoso”, confessa.

Questionado sobre qual amigo da música desafiaria para um duelo no Acerte ou Caia!, Dodô aos risos responde: “Eu levaria o Belo!”. Com longa carreira no pagode, os cantores já dividiram os microfones em canções como Meu amor e Alô, Gatinha.

‌



Encontro com Tom

Além do desafio de perguntas e respostas, Dodô destacou um momento especial, conhecer pela primeira vez o apresentador do Acerte ou Caia!, Tom Cavalcante. Admirador do humorista há anos, o cantor celebrou a oportunidade de dividir o palco com ele e contou como foi esse encontro:

“Fiquei muito feliz em conhecer o Tom, o admirava desde quando apareceu. Poder estar do lado dele foi maravilhoso”.

‌



Planos 2025

Com mais de R$ 300 mil em jogo, Dodô já sabe exatamente os seus planos, caso vença o Acerte ou Caia! deste domingo (27). Segundo ele, os filhos fizeram questão de lembrar que não ficariam de fora da recompensa.

“Pô, se eu conseguisse ganhar tudo isso aí, ia ser maravilhoso. Mas aí eu estava também direcionado, né? Meus filhos já falaram: ‘Pai, se você ganhar, vai ter que dividir comigo”, brincou o cantor.

Mesmo com a correria da agenda de shows, Dodô mantém o foco nos novos projetos do grupo Pixote, com nova atração para estrear ainda em 2025: “A gente ainda está trabalhando no nosso DVD, que é o Pixote nas Alturas. Então agora é focar nesse projeto que estamos muito empenhados”.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Veja quem vai participar do Acerte ou Caia! deste domingo (27)

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Bateu aquela saudade do Acerte ou Caia!? Calma, que o programa deste domingo (27) tem um elenco que promete fortes emoções na tela da RECORD. Comandados por Tom Cavalcante, onze participantes lutam pelo prêmio de R$ 300 mil. Veja quem são eles e prepare a sua torcida!