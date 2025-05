Eleandro Passaia celebra o Dia das Mães ao lado de dona Enedina no Acerte ou Caia! ‘Minha primeira fã e grande incentivadora’ Em episódio especial, o apresentador revive memórias da infância e compartilha histórias marcantes de sua trajetória profissional com o site oficial Entrevistas|Amanda Cruz*, do site oficial 08/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/05/2025 - 02h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dona Enedina e Eleandro Passaia participam do episódio especial de Dia das Mães do Acerte ou Caia! Edu Moraes/RECORD

A participação do apresentador Eleandro Passaia e de sua mãe, Enedina Passaia, no episódio especial de Dia das Mães do Acerte ou Caia!, que vai ao ar neste fim de semana (11), não foi por acaso. Em entrevista exclusiva ao site oficial, o apresentador do Balanço Geral revelou que a relação próxima entre mãe e filho chamou a atenção da produção, que apostou na afinidade entre eles para dar um toque especial ao programa.

O episódio contará ainda com outras duplas formadas por mães e filhos: Adriana Bombom e Lilly Nobre; Camila Loures e Lilian Loures; Caio Paduan e Ivana Paduan; Dado Dolabella e Pepita Rodríguez; Fabíola Gadelha e Adriel Gadelha; Flavia Viana e Sabrina Viana; Helô Pinheiro e Ticiane Pinheiro; Milene Domingues e Ronald; Solange Frazão e Lucca; e Vera Gimenez e Marco Antônio Gimenez.

Mesmo mantendo conversas diárias com a mãe, Passaia contou que o programa abriu espaço para um tipo de diálogo raro: aquele que resgata memórias e afetos antigos. “Como o assunto o tempo todo foi o Dia das Mães, foi uma oportunidade de trazer a memória também, coisas da infância. Acho que conversei com minha mãe sobre coisas que a gente não falava há muito tempo”.

O amor pela comunicação nasceu em casa

A relação de Passaia com o jornalismo tem raízes familiares. Ele recorda com carinho os momentos ao lado da mãe, que sempre foi uma telespectadora dos telejornais. Esse hábito acabou moldando o gosto do filho, que desde cedo trocava os desenhos animados pelas manchetes do dia.

‌



“Minha mãe é minha primeira fã e minha grande incentivadora. Desde pequeno eu sempre troquei os desenhos para os jornais, desde criança. Então, a gente gostava de todos os tipos de programa, né? Então, eu cresci assistindo e eu comecei a criar gosto pela comunicação por causa da minha mãe. Minha mãe que me colocou isso”, revelou Passaia.

Do Japão para o mundo

Entre suas muitas experiências, Passaia morou no Japão antes de consolidar sua carreira no Brasil. Para se sustentar, trabalhou em uma metalúrgica, enquanto buscava uma oportunidade em uma emissora brasileira.

‌



“Eu tinha um sonho: ser jornalista e morar em Tóquio. E fui atrás disso. Liguei para a emissora, mas não havia vaga. Fui assim mesmo. Para eu me manter, fui trabalhar em uma fábrica de metalúrgica. Mas o cara que me contratou me deu uma dica: ‘Por que você não abre uma produtora? Você pode fazer as reportagens e vender para mim’. E eu fiquei um ano e meio fazendo isso. Depois fui contratado e fiquei seis anos lá”, relembra.

Apesar da conquista, a saudade da família falou mais alto: “O meu maior desafio foi a saudade da família. Senti falta das coisas simples como feijão, mandioca, paçoca... Das pequenas coisas mesmo”.

‌



Das manhãs para as tardes: conhecendo duas São Paulos

Passaia também comentou sobre sua transição dentro da RECORD, onde começou no Balanço Geral Manhã, um jornal ágil voltado ao trabalhador que sai cedo de casa em busca de informações rápidas. Hoje, à frente do Balanço Geral Tarde, ele tem a oportunidade de explorar reportagens mais longas e aprofundadas, revelando uma nova face de São Paulo.

“Eu posso conhecer outros problemas e outras belezas de São Paulo que o jornal de manhã não me mostrava. Então estou me apaixonando por outra face de São Paulo”, destaca Passaia.

A dupla perfeita: Passaia e Lombardi

O apresentador reforçou sua parceria com o comentarista do Balanço Geral Tarde, Renato Lombardi. A relação entre os dois vai além do ao vivo: há uma admiração e respeito mútuo.

“O Lombardi tem duas qualidades que eu destaco: o conhecimento e a sensatez. Ele é racional e equilibrado. Eu sou mais passional. Acho que fazemos uma dupla perfeita. Ele me ajuda a manter os pés no chão. O Lombardi me torna um apresentador mais completo”, declarou.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

Veja também: No buraco: veja as quedas mais hilárias de ex-participantes do Power Couple no Acerte ou Caia!

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Se dar tchau a um prêmio de até R$ 300 mil não é uma tarefa fácil para o elenco de Acerte ou Caia!, o momento é mais do que esperado para o público, que sempre dá boas risadas com as quedas. No último domingo (27), ex-participantes do Power Couple protagonizaram momentos hilários antes de cair no buraco; relembre! Reprodução/ RECORD