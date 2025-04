Gustavo Mendes encara Desafio Final do Acerte ou Caia! e fatura R$ 190.004 Em episódio emocionante, humorista celebra reencontro com Tom Cavalcante e revela que o programa marcou o recomeço da sua carreira; confira! Entrevistas|Amanda Cruz*, do site oficial 13/04/2025 - 18h00 (Atualizado em 13/04/2025 - 18h00 ) twitter

Gustavo Mendes é o grande vencedor do Acerte ou Caia! deste domingo (13) Antonio Chahestian/RECORD

Gustavo Mendes voltou aos holofotes em grande estilo após vencer o Acerte ou Caia! deste domingo (13). No episódio em homenagem ao Dia Nacional do Comediante, a vitória não representou apenas um bom prêmio em dinheiro, no valor de R$ 190.004 (um dos maiores entre todas as temporadas), mas também, um recomeço para o humorista, que havia dado uma pausa na carreira.

Em entrevista ao site oficial, Gustavo repercutiu a gravação ao lado de Tom Cavalcante: “Foi a melhor coisa que podia me acontecer. Reencontrar o Tom, com quem comecei minha carreira, foi mágico. E ainda mais nesse programa, que foi uma homenagem a Chico Anysio (1931 - 2012)”.

Além de Gustavo Mendes, o episódio especial também contou com os humoristas Ana Maria Brisa, Aurineide Camurupim, Criss Paiva, Matheus Ceará, Nizo Neto, Rodrigo Cáceres, Rodrigo Capella, Rossicléa, Thayse Teixeira e Veveta (Rapha Vélez).

Coragem no Desafio Final

Após eliminar os adversários no game, o humorista teve a difícil decisão de parar com metade do prêmio ou arriscar tudo no Desafio Final, que consiste em dez perguntas que devem ser respondidas em apenas 2 minutos. Ao responder todas corretamente, o valor do prêmio dobra; já se não conseguir, além de perder todo o valor acumulado, também vai para o temido buraco. Inspirado pelo histórico positivo ao lado de Tom Cavalcante e pela torcida da mãe, que é fã do programa, ele optou por arriscar, e se deu bem!

‌



“Eu pensei: nada que fiz com o Tom deu errado. Então esse ia dar certo também. E deu”, celebrou. O prêmio total foi de R$ 190.004, valor que ele já planeja usar para recomeçar a vida em São Paulo, mais perto da televisão e dos colegas de profissão.

Novos projetos

Após um período dedicado aos cuidados da saúde e reflexão sobre os rumos da vida, Gustavo Mendes retorna mais maduro, aos 36 anos. Ele tem planos promissores para o futuro, e fala sobre o lançamento do espetáculo solo Gustavo Mendes: aquele que imitava a Dilma, como ele mesmo brinca — referência direta ao personagem que o projetou nacionalmente.

‌



Além disso, o humorista está à frente de um projeto colaborativo com jovens atores de Juiz de Fora (MG), e não esconde o desejo de voltar à televisão: “Meus sonhos sempre foram ligados à TV. Quero fazer uma novela inteira, apresentar um programa. A televisão é o meio mais democrático que existe”.

O peso da fama e a leveza do retorno

Gustavo iniciou sua trajetória profissional aos 19 anos, ao lado de Tom Cavalcante. O sucesso repentino com a imitação da ex-presidente Dilma Rousseff o levou a fundar sua própria empresa e viajar o país.

‌



Mas, segundo Gustavo, a intensidade do sucesso cobrou seu preço: “Eu não soube lidar com a fama e com o dinheiro. Descuidei da saúde. Agora, com mais maturidade, quero fazer tudo diferente. Voltar mais saudável, mais bonito até”, brinca o comediante, que hoje está em uma fase mais tranquila e equilibrada da vida.

Comédia como propósito de vida

Ele revela que sempre soube de sua vocação. “Eu nunca quis ser outra coisa que não comediante”, relembra. Sua paixão pela arte começou ainda criança, ao assistir Tom Cavalcante na televisão. “Foi naquele momento que descobri meu propósito de vida”.

Além do humor, Gustavo se define como um homem pacato, familiar e apaixonado pela culinária. “Quando estou cozinhando, imagino câmeras ao meu redor, como se estivesse num programa. É meu hobby, minha terapia”, brinca.

Futuro promissor e planos familiares

Entre projetos artísticos e o retorno à capital paulista, Gustavo também nutre planos pessoais e se define como um tio dedicado aos três sobrinhos, especialmente orgulhoso da caçula, de 2 anos, que tem deficiência visual e já mostra o talento impressionante como atriz: “Essa menina vai brilhar”, destaca ele.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

Veja também: confira sete tombos que garantiram boas risadas no Acerte ou Caia!

