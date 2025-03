Gretchen vence ‘Acerte ou Caia’ em tarde cheia de surpresas: ‘Muito emocionante’ Cantora derrubou todos os adversários e levou para casa R$ 24.750 Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 23/03/2025 - 18h16 (Atualizado em 23/03/2025 - 18h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gretchen recusou o Desafio Final do Acerte ou Caia! deste domingo (23) Reprodução/RECORD

Gretchen foi a grande vencedora do Acerte ou Caia! deste domingo (23) em uma tarde cheia de surpresas. Apesar de ter levado a melhor na competição e derrubar todos os adversários ao longo do programa, ela revelou em entrevista ao site oficial que não esperava chegar até o final da disputa.

“Participar do Acerte ou Caia! foi incrível e surpreendente. Não aceitei o Desafio Final, tem que ter coragem, confiar muito em si [para aceitar]. Jamais imaginei que ganharia, estava preparada para cair na primeira [rodada]”.

A rainha do rebolado levou para casa o prêmio de R$ 24.750 e teve mais motivos para se divertir no programa: o reencontro com sua colega de confinamento em A Fazenda 5, Nicole Bahls, e com a socialite Val Marchiori. As celebridades dividiram o palco do dominical e Gretchen comentou como foi esse momento.

“Eu amo a Nicole, é sempre bom encontrá-la. A energia dela é linda. [Reencontrei] a Val também, e a minha interação com todas as pessoas é sempre boa”, ressaltou.

‌



Além do reality show rural, Gretchen é experiente em mais competições na televisão, onde já carimbou sua participação no Power Couple, Troca de Esposas e Bancando o Chef. Apesar de marcar presença em tantas atrações, ela afirmou não se considerar competitiva.

“Já fui mais. Mas gostei de viver esse momento, que foi muito emocionante. Como estava esperando cair logo [no buraco], fui vivendo cada minuto”.

‌



Conhecida por viralizar na internet, ela acredita que sua ida ao Acerte ou Caia! rendeu novos memes nas redes sociais: “Com certeza! E muitos”. A artista ainda não sabe o que fará com o valor que ganhou no programa, mas garantiu: “Vou usufruir muito”, concluiu.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

‌



Veja o ranking de campeões do Acerte ou Caia!:

Publicidade 1 / 32 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O Acerte ou Caia! traz muito mais diversão e adrenalina para as tardes de domingo da RECORD! Que tal conferir o ranking dos campeões do game show e relembrar um pouco dos episódios que deixaram o público sem fôlego? Confira! Arte/R7