Juju Salimeni triunfa no Acerte ou Caia! e faz mistério sobre A Fazenda: 'Deixa no ar' Musa fitness contou como brincadeiras da infância a ajudaram a ser a campeã do game show da RECORD Entrevistas|Maria Clara Lentz, do site oficial 31/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 31/08/2025 - 17h59 )

Juju Salimeni também falou sobre programa fitness exclusivo criado para ajudar os seguidores que querem começar uma vida saudável Edu Moraes/RECORD

Após derrubar todos os adversários, Juju Salimeni é a grande campeã do Acerte ou Caia! deste domingo (31), e já pode comemorar com o prêmio de R$ 50.750 na conta.

Ao site oficial, ela contou o motivo por não ter aceitado o Desafio Final, relembrou da época em que era repórter no programa Legendários, da RECORD, e fez mistério sobre a possibilidade de entrar na nova temporada de A Fazenda, que estreia no próximo dia 15 de setembro.

A musa fitness dividiu o momento de sua vitória com Tom Cavalcante no palco, e não escondeu a admiração que sente pelo apresentador e sua carreira: “Eu só conhecia o Tom da TV mesmo, nunca tinha encontrado pessoalmente e foi muito legal, porque ele é um ícone, uma pessoa que tem uma história no país de muito sucesso, e é um grande apresentador. Estar no programa dele, com essa bagagem que ele carrega, foi muito importante também para a minha carreira. Foi uma honra ter sido convidada para estar com o Tom”.

Ela também admitiu que não usou nenhum método de treino para se preparar para jogar, mas resgatou algumas brincadeiras de infância que a ajudaram a ter um desempenho melhor: “Fui com a cara e na coragem, não treinei nada. Por outro lado, eu sempre gostei jogar sudoku, forca... essas coisas de criança. Então, eu já tinha essa facilidade e falei ‘ah, eu vou porque vai ser legal e é um jogo divertido e emocionante’”.

Muito embora Juju Salimeni tenha sido o grande destaque do episódio, outros dez famosos agitaram o game show. Entre eles estavam os atores Bernardo Mesquita, Gustavo Daneluz; Maytê Piragibe e Paulo César Grande; o locutor Ciro Bottini; o comediante Emerson Ceará; a cantora Fernanda Medrado; os diretores Márcio Ballas e Mary Mallandro; além da modelo Raíssa Santana.

“Não conhecia praticamente ninguém pessoalmente, só da TV. E a interação foi muito legal, principalmente entre as mulheres. A gente acabou se dando super bem, nos seguimos nas redes sociais e torcemos muito umas pelas outras. Antes de começar a gravação, nós já estávamos conversando e fofocando, todo mundo super entrosado. E acredito que durante o game essa questão de torcer pelas mulheres cresceu mais ainda e estavam todas ali bem felizes por eu ter ido mais longe”, disse a modelo sobre a interação nos bastidores.

As aventuras de Juju no Legendários

Além da carreira como modelo, influenciadora fitness e ex-assistente de palco, Juju também já foi repórter do extinto programa da RECORD, Legendários de 2011 a 2017, do qual guarda várias recordações com muito carinho:

“Tenho memórias muito boas dessa época porque foi um programa que eu pude realizar muitas viagens de aventuras. Foi a parte mais legal da minha carreira; eu conheci lugares incríveis no mundo, como a Noruega, Canadá... Visitamos lugares muito bonitos. O que eu achava mais incrível era quando a gente gravava com bichos, porque eu sou muito apaixonada por animais. A gravação mais legal foi no Canadá, quando conhecemos um homem que criava ursos. Ele tinha urso polar e urso pardo, e eu pude chegar bem perto deles”.

A Fazenda vem aí?

Nome frequente nas listas de celebridades cotadas para o reality rural que circulam pela internet, Juju Salimeni deu ao site oficial uma resposta bem enigmática:“Olha, eu já falei milhões de vezes não, que eu nunca vou para nenhum reality e tal, mas vou deixar no ar... Pode ser que eu mude de ideia, então, quem sabe, talvez em uma outra fase da minha vida. Não vou dar spoilers, deixa rolar...”

Quebrando barreiras com uma mulher forte

A influenciadora fitness confessou que a vitória no Acerte ou Caia! foi um verdadeiro marco em sua carreira e que, com isso, ela pôde quebrar um pouco os estereótipos que a perseguem desde o início de sua trajetória na mídia:

“Eu fiquei muito orgulhosa. Fui com a expectativa só da participação e jamais imaginava que iria ganhar e chegar até o fim; então foi melhor do que eu esperava e foi muito importante para mim, principalmente para a minha história e imagem. Porque acaba tendo um pouco de preconceito ainda com mulheres que trabalham com fitness, com o corpo, enfim. O pré-julgamento da mulher que trabalha dessa forma não ser uma mulher esperta e inteligente. E eu acho que isso foi bom para mostrar o meu outro lado; sempre fui muito estudiosa, falo inglês, hoje sou empresária e dona da maior academia da América Latina. Acho que ganhar o programa mostra esse meu lado que talvez outras pessoas não conheçam”.

Apesar da confiança e equilíbrio que manteve durante todo o game, Juju não aceitou seguir para o Desafio Final:“Depois fiquei pensando que deveria ter aceitado, porque durante o programa, a gente já fica super nervosa, o tempo é curto, quando chega no final, é mais curto ainda e para responder muitas perguntas. Fiquei com medo de até saber a resposta, mas o nervosismo me confundir e aí colocar tudo a perder. Então, eu fui no que era mais seguro naquele momento e já está ótimo, não quis trocar o certo pelo duvidoso”.

Provando que não é firme apenas nas jogadas de mestre, a modelo não hesitou em dizer que está convicta do que vai fazer com a bolada: “Pretendo colocar na minha decoração da casa nova, que eu estou fazendo uma obra, então o meu dinheiro vai para lá”.

Carreira e projetos

Entre os planos para este ano, Juju Salimeni destaca o programa fitness e o desejo de abrir mais uma unidade da sua academia.

“Os planos agora são mais na parte empresarial. Provavelmente, devo abrir mais uma unidade da minha academia fora de São Paulo. Mas eu continuo com o meu trabalho nas redes sociais, compartilhando o meu dia a dia. Também lancei um aplicativo online que tem treino e dieta, onde as pessoas que não tem como pagar um personal ou um nutricionista, conseguem acessar pelo aplicativo, fazer uma consulta e um treino por um valor super simbólico”, finaliza.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

