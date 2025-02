Juliano Laham revela estreia no cinema e comenta participação no Acerte ou Caia!: ‘Adrenalina’ Ator adiantou detalhes de sua participação no programa de Tom Cavalcante que vai ao ar neste domingo (9) Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 07/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/02/2025 - 02h00 ) twitter

Juliano Laham estará no Acerte ou Caia! deste domingo (9) Divulgação/RECORD

Juliano Laham viajou para o Chile especialmente para gravar o Acerte ou Caia!, que será exibido neste domingo (9), às 16h, na RECORD. Em entrevista ao site oficial, o ator adiantou detalhes de sua participação no programa comandando por Tom Cavalcante e revelou uma super novidade em sua carreira.

“Foi uma experiência incrível, o programa tem uma energia contagiante. O mais legal é que, mesmo sendo uma competição, o espírito é muito leve. E saber que você pode simplesmente cair a qualquer momento deixa tudo ainda mais emocionante! Além disso, conhecer pessoas novas, interagir com o Tom e com o público foi um presente à parte. No final das contas, o mais importante foi me permitir viver a experiência por completo, sem medo de errar ou cair — literalmente!”, brincou.

Assim como outros competidores, Laham elogiou a desenvoltura de Tom Cavalcante. “Sempre fui fã dele, e graças ao programa tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Além de ser super carismático e inteligente, ele faz com que os convidados se sintam à vontade, o que faz toda a diferença para quem participa. Pena que foi rápido, queria ter tido mais tempo para conhecê-lo melhor”.

Viajar para outro país fez o ator ficar ainda mais empolgado com o game: “Foi incrível! Me diverti bastante e estava super empolgado. Infelizmente, não consegui turistar como gostaria porque a passagem foi bem rápida, mas o pouco que vi já me deixou com vontade de voltar e explorar mais”.

Já a adrenalina do jogo fez Laham resgatar a sensação e o nervosismo de subir no palco do teatro. ”Querendo ou não, é uma competição e o objetivo é ganhar. Mas é uma adrenalina boa, sabe? Lembra um pouco a sensação de subir no palco do teatro. Mas o que importa é participar e se divertir”.

Durante a gravação do programa, o ator teve a oportunidade de dividir o palco com Ary França, Bela Fernandes, Cyntia Benini, Fabrício Werdum, Leidy Elin, Paula Mattos, Projota, Sidney Santiago, Túlio Maravilha e Vannessa Gerbelli. “Foi demais! Adorei conhecer o pessoal e fazer novas amizades. O mais legal é que continuo em contato com alguns até hoje”.

Laham ainda revelou os planos profissionais para este ano e a possibilidade de uma estreia no cinema: “Estão previstos três novos longas para o segundo semestre e, em breve, conto mais detalhes. Fiquem de olho!”.

Confira os bastidores:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

