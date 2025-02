Keila Jimenez aproveita gravações do Acerte ou Caia! para fazer a curadoria da vida dos famosos: ‘Não esperava me divertir tanto’ A jornalista e apresentadora da RECORD faz parte do elenco do programa deste domingo (23) Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 21/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/02/2025 - 02h00 ) twitter

Keila Jimenez está no elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (23) Divulgação/RECORD

Keila Jimenez viajou para o Chile para fazer a curadoria da vida dos famosos diretamente no Acerte ou Caia! junto com Tom Cavalcante. A jornalista e apresentadora da RECORD faz parte do elenco do programa deste domingo (23) e garante que a diversão está garantida.

“A experiência foi maravilhosa, eu não esperava me divertir tanto. O programa é tão bacana de assistir quanto de participar”.

A gravação foi uma oportunidade para Keila voltar ao Chile. “Gravar nesse país é ótimo. Já fui duas vezes para lá a turismo, uma só para Santiago, e a outra para conhecer o Atacama. A viagem foi muito rápida, então não deu tempo de turistar dessa vez”.

A jornalista conhece Tom Cavalcante de longa data e relembrou as entrevistas que fez com ele: “Eu cubro essa área de televisão e famosos há mais de 20 anos e já entrevistei o Tom várias vezes, inclusive na casa dele quando estava lançando o programa na RECORD. Posso dizer, com certeza, que ele está em uma das melhores fases profissionais. O Tom se encontrou muito no comando do Acerte ou Caia!”.

Keila é amante das palavras-cruzadas, mas afirma que o cronômetro para responder cada pergunta deixa tudo ainda mais difícil. “Acredito que quem gosta desse tipo de desafio tenha um pouquinho mais de facilidade, mas o tempo muito curto para responder faz apagar algumas coisas banais da sua cabeça. Acho que esse é o segredo do programa. Quem está em casa, fica falando: ‘Como é que ele errou isso?’. E os participantes pensam: ‘Isso é fácil’. Mas chega lá na hora, não tem nada fácil”.

Justamente por isso, a apresentadora ficou nervosa durante o game. “Não tem como ficar tranquila, é muito elétrico o programa, mas é divertido, você dá risada do começo ao fim”.

Keila dividiu o palco com Aline Mineiro, Bruninho Mano, Bruno Motta, Bruno Tálamo, Camilla Uckers, Daniele Hypólito, Flávio Nakagima, Lair Rennó, Mussunzinho e Virginia Del Fuego (Ciro Santos), e aproveitou para dar aquela boa fofocada com o elenco.

“O grupo é muito divertido. Pude conhecer algumas pessoas mais a fundo e não só de vista. Ali, batendo um papo, a gente acaba descobrindo um outro ser humano. Quando faço uma entrevista, sou a jornalista e o entrevistado é o famoso, então é diferente. E como competidores, acabamos tendo uma relação mais de amigos mesmo. Então, nos bastidores, enquanto a gente aguardava, e na viagem em si, no hotel, nos divertimos e conversamos bastante. O café da manhã foi engraçadíssimo, demos muita risada, foi bem legal”.

Já sobre a vida profissional, Keila confidenciou seus planos: “Que o Diário das Celebridades, no Hoje em Dia, continue dando muito certo, é um quadro que eu gosto demais de fazer. Também adoro participar do Balanço Geral, cobrindo as férias e folgas da Fabíola Reipert. Estou ainda na Rádio Disney com meu programa diário, falando também sobre os famosos. A expectativa é que esse produto chegue a outras rádios também nesse ano, estou querendo expandir”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

Conheça o elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (23)

