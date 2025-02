Leidy Elin abre o jogo sobre desafio do Acerte ou Caia! : “Competitividade gostosa” A ex-participante de reality ainda falou sobre a sua passagem pelo Chile, país onde foi gravado o programa, e planos de voltar a estudar Direito; confira Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 07/02/2025 - 13h57 (Atualizado em 07/02/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A trancista Leidy Elin concedeu uma entrevista ao site oficial falando sobre sua participação no Acerte ou Caia! Reprodução/Instagram

A trancista carioca, influenciadora digital e ex-participante de reality, Leidy Elin topou encarar o Acerte ou Caia! para tentar faturar um prêmio de até R$ 300 mil no game show comandado por Tom Cavalcante. Ela integra o elenco do deste domingo (9), que vai ao ar na tela da RECORD, a partir das 16h, e falou ao site oficial como foi a sensação de encarar essa aventura.

Sobre o convite para a gravação, Leidy não escondeu o entusiasmo que sentiu na hora: “Eu amei porque já acompanhava o Acerte ou Caia!. A gente fica em casa vibrando, [passava] nervoso. Quando eu recebi o convite, a primeira coisa foi falar um sim! Essa experiência de levar a gente para o Chile para poder gravar com o Tom foi incrível”.

A influenciadora digital também não escondeu que se preparou para poder gabaritar nas respostas e arrasar: “Eu pensei ‘tenho que ver os programas anteriores! ‘, e aí comecei a estudar conhecimentos gerais”.

Aproveitando a passagem pelo Chile para a gravação, ela contou como aproveitou melhor aquele país: “Eu tomei algumas bebidas típicas, como Mojito, e fui turistar sozinha no Patio Bellavista (shopping movimentado). Foi muito legal! Encontrei brasileiros, fiz amizades e conheci até algumas seguidoras”.

‌



Leidy Elin esteve ao lado de grandes nomes da música, TV, cinema e esporte como seus adversários: Os atores Ary França, Bela Fernandes, Juliano Laham, Sidney Santiago e Vanessa Gerbelli; os cantores Paula Mattos e Projota; os atletas Fabrício Werdum e Túlio Maravilha; além da apresentadora e jornalista, Cyntia Benini. Ela contou que todos foram embora no mesmo voo, mas um deles, roubou a cena pelo carisma: “O Túlio Maravilha é muito engraçado”.

Mas e sobre a experiência em geral? A trancista disse o que mais amou no meio dessa loucura toda: “Ir para outro país, gravar com o Tom e com pessoas maravilhosas no meio daquela competitividade gostosa, mas, ao mesmo tempo, aquele desespero para querer acertar logo a pergunta e não cair no buraco, foi muito legal”.

‌



Novo reality ou foco nos estudos?

Antes da fama, Leidy cursava Direito. Com as oportunidades de trabalho que foram surgindo e vida de influenciadora pós-programa, ela acabou deixando o sonho um pouco de lado; mas promete voltar com tudo ainda esse ano e afirma que não está nos planos entrar em um novo reality: “Esse ano estou focada totalmente em estudar. Teatro, Comunicação é uma área que eu quero investir também. E volto a estudar Direito em março, então se eu entrasse em um reality show ainda esse ano, acho que desfocaria muito do meu propósito.

Ela ainda conta que, mesmo focada nos estudos, quer manter as redes sociais ativas para quem a acompanha: “2025 eu vou mostrar mais meu dia a dia para os meus seguidores, mas eu estou realmente focada em aprender mais e mais. Acredito que seja um ano de plantio”.

‌



* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar todos os domingos a partir das 16h, na RECORD!

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O combo perfeito para a sua tarde na RECORD já está batendo na porta! Tem game show e um grande elenco para garantir muita diversão para toda a família. Sob o comando de Tom Cavalcante, o Acerte ou Caia! deste domingo (9) reúne atores, cantores, ex-realities e atletas para a competição que pode garantir um prêmio de até R$300 mil. Confira a seguir! Arte/R7