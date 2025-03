Márcia Dantas compartilha bastidores do ‘Acerte ou Caia!’ e se emociona ao relembrar a morte de Silvio Santos: ‘Foi o dia mais difícil da minha carreira’ Apresentadora revisita desafios da carreira, momentos inesquecíveis na televisão e trajetória marcante no jornalismo Entrevistas|Amanda Cruz, do site oficial 28/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/03/2025 - 02h00 ) twitter

Márcia Dantas participa de episódio do Acerte ou Caia! deste domingo (30) Antonio Chahestian/RECORD

A apresentadora e jornalista Márcia Dantas é um dos nomes mais esperados do Acerte ou Caia! do próximo domingo (30). Em entrevista ao site oficial, Márcia revela bastidores do programa e conta que está vivendo um novo momento profissional, apostando nas redes sociais e em outros projetos após uma carreira consolidada na televisão.

Durante as gravações do programa, a jornalista destacou a interação com Phelipe Siani e Flavia Noronha, com quem trocou experiências. Além dos outros participantes, como a atriz Ana Zimerman; a empresária Anahí Rodrighero; o influenciador digital Gui Araújo; o humorista Igor Guedes; e os atores Lucas Veloso, Matheus Ueta e Ricardo Macchi.

Outro reencontro marcante e especial foi com a jornalista Ana Paula Renault, com quem Márcia já havia trabalhado antes. “Ela [Ana Paula] foi muito querida. No camarim, a conversa foi ótima, mas na hora da gravação, todo mundo ficou muito tenso”, brinca Márcia.

Sobre a interação com o apresentador do game Tom Cavalcante, Márcia contou que sempre foi fã e que se surpreendeu com o carinho do humorista pelo estado do Pará, onde ela nasceu. “Ele comentou sobre nossa culinária, cultura e até mencionou o carimbó [dança típica do estado]. Vocês vão se surpreender quando virem o Tom dançando carimbó”.

A participação no game show trouxe desafios e aprendizados para a jornalista: “A gente foca muito na palavra e esquece a informação por trás dela. É um jogo que exige muita habilidade mental. Mas essa é a grande graça do programa, porque quem está assistindo também participa mentalmente”.

Apresentadora relembra desafios da carreira e momentos marcantes na televisão Antonio Chahestian/RECORD

Trajetória de superação

Márcia iniciou sua carreira no jornalismo aos 17 anos, fazendo propaganda política. Mas, seu sonho, no entanto, era ser artista. “Minha mãe não me deixou sair de Belém (PA) para estudar teatro em São Paulo. Como sempre fui boa em português e literatura, ela insistiu para que eu fizesse uma faculdade”.

Depois de um estágio na RECORD Belém, passou a apresentar o Fala Pará e se destacou na TV paraense comandando o programa e liderando audiência no estado. Depois, a apresentadora chegou a receber propostas para algumas coberturas como repórter na sede da emissora.

A mudança para São Paulo, no entanto, não foi fácil para Márcia: “Logo que cheguei, engravidei do Gabriel e só voltei a trabalhar quando meu filho tinha oito meses. Enfrentei dificuldades financeiras, tive minha mudança roubada e sofri um acidente de carro com perda total. Mas, aos poucos, as oportunidades foram surgindo”.

Foi em outra emissora que sua carreira deu uma virada de chave. “Silvio Santos me viu no ar e tudo mudou. Em dois anos, já era apresentadora. Mas, até as coisas se ajustarem, passei por muitas dificuldades”, desabafa.

Coberturas marcantes e novos rumos

Entre as coberturas mais impactantes da carreira, Márcia destaca o massacre de Suzano (SP) e a morte de Silvio Santos. “Para mim, foi o pior dia em toda a minha carreira, foi o dia que achei que não fosse conseguir. Fui uma das primeiras a dar a notícia ao vivo, e para mim foi muito difícil. Eu tirei forças de um lugar que nem sei, e me marcou muito, porque ele [Silvio] é como se fosse um ‘papi’ na minha carreira”.

A jornalista também viralizou ao reagir a um assalto enquanto cobria o velório do cantor Gabriel Diniz. “O vídeo viralizou e foi assim que Silvio Santos me viu pela primeira vez e me chamou para seu programa”.

Hoje, fora da televisão tradicional, Márcia aposta nas redes sociais e em seu novo site de notícias colaborativo. “Sempre trabalhei muito com redes sociais e tive essa visão de que o jornalista podia ser um pouco influencer. Mostrava os bastidores antes mesmo de ser moda”, brinca Márcia.

Com esse projeto, ela busca ajudar estudantes e novos jornalistas a se qualificarem: “O novo projeto é um espaço para que jornalistas e estudantes de todo o Brasil possam produzir e compartilhar conteúdo de qualidade. Acredito que esse é um passo importante para democratizar a informação e dar mais oportunidades a quem quer crescer na área”.

Quebrando paradigmas no jornalismo

Márcia se tornou referência ao ‘quebrar’ estereótipos na área do jornalismo. “Quando viram uma jornalista de bancada cantando funk, muita gente se identificou. O jornalismo não precisa ser elitista. Podemos levar a cultura popular para a televisão”, destaca a apresentadora.

A jornalista também destaca a importância da autenticidade no meio digital. “Hoje, não sou mais a Márcia da TV. Sou a Márcia que construiu essa história. Não carrego apenas uma emissora, carrego minha marca, minha trajetória. Isso me dá liberdade para explorar novos formatos e criar conteúdos que realmente impactam as pessoas”.

Conselho para futuros jornalistas

Para quem deseja seguir na profissão, Márcia é direta: “Coloque verdade no que faz. Você será julgado e ouvirá muitos ‘nãos’, mas o importante é manter sua autenticidade. No fim, o que vale é o impacto que você causa e o legado que deixa”, aconselha a jornalista.

Ela também reforça a importância da persistência e da resiliência. “O que importa não é o título, não é estar na televisão, não é a fama. É o legado que você deixa para as pessoas. O impacto que você causa na vida de alguém pode ser muito maior do que qualquer cargo ou reconhecimento”.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar, aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas no PlayPlus, o streaming da RECORD.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

