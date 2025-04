Rodrigo Cáceres conta os bastidores do Acerte ou Caia! e revela ligação de Tom Cavalcante no início da carreira: ‘Eu me assustei’ Comediante fala sobre a influência do apresentador quando estava começando e nervosismo ao participar do programa que vai ao ar no próximo domingo (13) Entrevistas|Kauã Alves*, do site oficial 12/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/04/2025 - 02h00 ) twitter

Rodrigo Cáceres participa de episódio do Acerte ou Caia! deste domingo (13) Antonio Chahestian/RECORD

O dublador e humorista Rodrigo Cáceres revelou os bastidores da sua segunda participação no Acerte ou Caia!, game show que vai ao ar a partir das 15h30, neste domingo (13), na tela da RECORD. Em entrevista exclusiva ao site oficial, ele comentou a influência de Tom Cavalcante no início da sua carreira, além de uma ligação surpreendente que recebeu do apresentador em 2008.

Rodrigo já é veterano no game show, na sua primeira participação, ele caiu no buraco após ser desafiado pelo pagodeiro Suel. Agora, em edição especial do programa que comemora o Dia do Humorista (12 de abril) — homenagem ao nascimento de Chico Anysio, um dos gênios do humor brasileiro, ganha uma nova chance.

Durante o bate-papo, ele revelou que se sentiu lisonjeado ao fazer parte do seleto grupo, rodeado de grandes nomes do humor, como Matheus Ceará, Rodrigo Capella e Maicon Sales. “Ainda mais que existem muitos comediantes no Brasil, e você ser selecionado para estar entre os 11 para fazer o programa, fico lisonjeadíssimo”, contou Rodrigo.

Apesar do clima de leveza entre os comediantes nos bastidores do programa, o humorista comenta que o prêmio final agita os ânimos dos comediantes. “Todas as vezes vai dar um nervosinho, porque ali é uma competição, é uma brincadeira, mas vale dinheiro e tudo que vale dinheiro a galera leva muito a sério.”, explicou

Início da carreira e relação com Tom Cavalcante

Rodrigo relembrou a infância ao explicar o início da carreira e influência de Tom Cavalcante. O humorista pedia ao pai, de presente de aniversário, para ir a shows de outros comediantes, mas a preferência acaba sendo sempre as apresentações de Tom Cavalcante: “Eu falava para ele, pai eu quero ir ao show do Tom, ele sempre dizia: “de novo?””, brincou o comediante.

Em meados de 2008, ele fez a sua estreia no Show do Tom, programa humorístico comandado pelo apresentador que ia ao ar nas noites da RECORD. Com participação nos quadros Riso e Improviso e Batalha dos Humoristas, Rodrigo relembra a importância da oportunidade para o início da carreira. “Foi um negócio absurdo, e ajudava muito porque você aparecia no Tom, e enchia os shows, né!”

“Eu ainda era novo na televisão, e a imitação do Zacarias que eu fazia ali, ninguém fazia na época. Então, foi uma coisa que todos os programas começaram a me chamar e o Tom sempre me deu muito espaço”, completou o humorista.

Rodrigo relembrou uma situação inusitada com o apresentador do Acerte ou Caia!, quando já participava do programa e recebeu uma ligação inesperada do Tom, perguntando se ele sabia imitar o ator Selton Mello. “Eu estava em um restaurante japonês comendo, ele me ligou e eu até assustei”.

Ao ouvir o pedido de Tom, Rodrigo revelou sua reação: “Falei: cara, não imito, mas me dá uns minutos.” Fui no carro, dei uma olhada nos vídeos, fiz a imitação e ele falou: “Beleza, vem gravar amanhã”.

Projetos para 2025

O humorista promete muitas novidades para 2025. Rodrigo segue com seu show Eu, Tu, Voz e Eles (espetáculo de stand-up que conta com mais de 60 imitações) ao longo do ano. Além disso, o comediante revela projeto futuro com os humoristas Rapha Veles e Maicon Sales, que também participaram do próximo Acerte ou Caia!.

A clássica imitação do personagem Zacarias segue sendo a mais pedida nos shows, mas perguntado sobre novos personagens, o comediante adianta que tem novidades a caminho: “Eu estou tirando umas novas como o Jacquin e Milton Cunha”.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD.





