Vem aí nova dupla! Tom Cavalcante posta foto ao lado da neta e brinca: ‘Pezão e Zinho’ A foto repercutiu nas redes sociais e fãs ressaltaram a semelhança entre os dois; confira Novidades|Do R7 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tom Cavalcante postou momento fofo ao lado da neta, Antonella Reprodução/RECORD e Instagram

Provando que tem como misturar humor com fofura e sair uma combinação perfeita, o apresentador do Acerte ou Caia!, Tom Cavalcante, publicou uma foto ao lado da neta mais nova, Antonella, e deixou os corações dos seguidores quentinho!

No post, Tom aparece deitado ao lado da bebê, cada um com um pé inclinado para cima. O que mais chamou a atenção na foto e a deixou mais divertida é a diferença no tamanho dos dois pés, algo que o apresentador fez questão de ressaltar na legenda:

“Bom dia meu País! Domingão começou cedo para a dupla Pezão e Zinho! Sucesso em todas as plataformas!”, brincou ele.

Os fãs de Tom não esconderam que se divertiram com o registro e deixaram vários comentários no post:

‌



“Já achava a cara do vovô, agora acho o pezinho também”, afirmou uma.

“DNA forte e abençoado”, escreveu outra. “Amei essa foto”, completou mais uma seguidora.

‌



Confira o post abaixo:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no RecordPlus.

Confira o elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (31):

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O último episódio de agosto do Acerte ou Caia! vem aí para fechar o mês com chave de ouro! Desta vez, novos onze famosos da TV e internet disputam um prêmio de até R$ 300 mil no palco do game show neste domingo (31). Com apresentação de Tom Cavalcante, os participantes terão que testar seus conhecimentos e correr contra o tempo para não caírem no buraco! Conheça agora cada um deles: Arte/R7