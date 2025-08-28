Vem aí nova dupla! Tom Cavalcante posta foto ao lado da neta e brinca: ‘Pezão e Zinho’
A foto repercutiu nas redes sociais e fãs ressaltaram a semelhança entre os dois; confira
Provando que tem como misturar humor com fofura e sair uma combinação perfeita, o apresentador do Acerte ou Caia!, Tom Cavalcante, publicou uma foto ao lado da neta mais nova, Antonella, e deixou os corações dos seguidores quentinho!
No post, Tom aparece deitado ao lado da bebê, cada um com um pé inclinado para cima. O que mais chamou a atenção na foto e a deixou mais divertida é a diferença no tamanho dos dois pés, algo que o apresentador fez questão de ressaltar na legenda:
“Bom dia meu País! Domingão começou cedo para a dupla Pezão e Zinho! Sucesso em todas as plataformas!”, brincou ele.
Os fãs de Tom não esconderam que se divertiram com o registro e deixaram vários comentários no post:
“Já achava a cara do vovô, agora acho o pezinho também”, afirmou uma.
“DNA forte e abençoado”, escreveu outra. “Amei essa foto”, completou mais uma seguidora.
Confira o post abaixo:
O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no RecordPlus.
