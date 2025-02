Ana Paula Oliveira não aceita o Desafio Final e garante prêmio de R$ 11.250 no Acerte ou Caia!

Ana Paula Oliveira derrubou DiCesar e, com isso, se tornou a grande campeã do Acerte ou Caia! deste domingo (16). A comentarista de arbitragem teve a oportunidade de aceitar o Desafio Final. No entanto, Ana recusou e acabou ficando com R$ 11.250.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!