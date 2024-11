Penúltimo duelo do Acerte ou Caia! tem embate entre Maurren Maggi e JP Mantovani

Cada vez mais perto da rodada final, o Acerte ou Caia! ganhou em emoção no embate entre a líder Maurren Maggi e JP Mantovani. No duelo, o ex-peão de A Fazenda e também ex-Power Couple, o empresário e palestrante não soube dizer o nome do objeto que é feito de lona, geralmente é acolchoado na parte interior e com fecho, usado em acampamentos. E com isso, a líder Maurren Maggi se credenciou para a última rodada.