Raquel Brito se atrapalha com pergunta sobre técnica de pintura e perde para Sidney Sampaio

Líder do Acerte ou Caia com integrantes de A Fazenda 16, Sidney Sampaio escolheu duelar contra Raquel Brito. O duelo começou equilibrado, com perguntas fáceis, mas não demorou para que Raquel Brito se atrapalhasse com uma charada sobre técnica de pintura sobre papel e fosse a primeira a cair no buraco.



