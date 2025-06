Acidente derruba postes e interrompe energia na zona leste de São Paulo Motorista é resgatado com ferimentos leves após colisão no Jardim Iguatemi Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 13h09 (Atualizado em 06/06/2025 - 13h09 ) twitter

Acidente derruba três postes e deixa moradores sem energia na zona leste de São Paulo

Na manhã desta sexta-feira, um carro colidiu com um poste no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo, causando a queda de outros dois postes e interrompendo o fornecimento de energia elétrica na área.

O motorista, aparentando cerca de 30 anos, foi retirado do veículo com ferimentos leves e levado ao hospital.

O Corpo de Bombeiros enviou três viaturas para atender à ocorrência, junto com uma unidade do Samu. A área foi isolada para garantir a segurança dos moradores que enfrentam dificuldades para transitar devido aos postes derrubados.

A empresa responsável pela energia já está no local realizando reparos, mas ainda não há previsão para o restabelecimento do serviço.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades enquanto as operações de resgate e reparo continuam.

