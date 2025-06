Comerciante que tomava banho persegue ladrão enrolado em toalha

Um comerciante de Anápolis (GO) percebeu uma invasão em seu mercado enquanto estava tomando banho nos fundos do estabelecimento. Enrolado em uma toalha, ele saiu para confrontar o suspeito, que fugiu levando R$500 e várias toalhas. Apesar de perseguir o ladrão pelas ruas do bairro, o homem não conseguiu alcançar o criminoso. A polícia está analisando imagens para identificar o invasor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!