Acidente na Marginal Tietê deixa dois feridos Bombeiros socorrem vítimas próximo à ponte da Casa Verde, em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 12h28 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente entre carro e moto na Marginal Tietê deixa dois feridos

Na manhã desta segunda-feira (2), um acidente ocorreu na Marginal Tietê, em São Paulo, nas proximidades da ponte da Casa Verde. O incidente envolveu um carro e uma motocicleta, resultando em dois feridos. As vítimas estavam na motocicleta e recebem atendimento dos bombeiros no local.

Enquanto aguardam a chegada de uma ambulância, equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) isolaram e sinalizam a área para garantir a segurança do trânsito. Os bombeiros trabalham para estabilizar as vítimas até que possam ser removidas com segurança da via.

Assista em vídeo - Acidente entre carro e moto na Marginal Tietê deixa dois feridos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!