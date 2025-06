Ancelotti inicia era na seleção brasileira na próxima quinta (5)

Carlo Ancelotti começou oficialmente sua jornada à frente da seleção brasileira, reunindo os jogadores em um hotel em São Paulo para os jogos contra Equador e Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ancelotti, que acompanhou o empate de 0 a 0 entre Corinthians e Vitória no Brasileirão, fará sua estreia na quinta-feira (5).



