Acidente na Radial Leste causa congestionamento de quatro quilômetros Motorista perde controle do veículo próximo à estação Arthur Alvim Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 10h52 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente na Radial Leste causa grande congestionamento

Na manhã desta quinta-feira, um acidente na Avenida Radial Leste, próximo à estação Arthur Alvim, causou um grande congestionamento em São Paulo. Um motorista perdeu o controle do carro enquanto seguia em direção ao centro e ficou ferido. O helicóptero da RECORD flagrou o momento em que equipes do Corpo de Bombeiros e da CET prestavam socorro e orientavam o tráfego.

Três equipes dos bombeiros rapidamente chegaram ao local para atender a vítima, que foi levada para a ambulância. Devido ao acidente, formou-se um engarrafamento de quatro quilômetros, afetando motoristas que se deslocavam da Zona Leste para o centro. A CET também esteve presente para auxiliar na orientação do trânsito e na remoção do veículo acidentado.

As autoridades pediram aos motoristas que evitassem a região até que a via fosse liberada. A RECORD continua acompanhando o caso e atualizando a situação do trânsito ao vivo.

Assista ao vídeo - Acidente na Radial Leste causa grande congestionamento

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!