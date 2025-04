Adolescente de 13 anos morre após consumir ovo de Páscoa envenenado Família sofre duas perdas trágicas por envenenamento em Santa Inês Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 13h40 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h40 ) twitter

Irmãos morrem após comerem ovo de Páscoa com veneno no Maranhão

Evelyn Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, faleceu após comer um ovo de chocolate envenenado em Santa Inês, Maranhão. O irmão mais novo dela, Luís Fernando, de sete anos, já havia morrido pelo mesmo motivo. A mãe deles, Miriam Lira, também foi envenenada mas está se recuperando.

O chocolate foi entregue à família com uma mensagem amigável que não levantou suspeitas. Jordélia Pereira Barbosa foi presa em flagrante como principal suspeita do crime.

A investigação está em andamento para comparar materiais biológicos das vítimas com substâncias encontradas com a suspeita no momento de sua prisão.

Assista em vídeo - Irmãos morrem após comerem ovo de Páscoa com veneno no Maranhão

