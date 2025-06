Adolescente de 14 anos confessa assassinato da própria família em Itaperuna (RJ) Jovem matou pais e irmão por desaprovação de relacionamento e motivação financeira; polícia investiga Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 14h12 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h12 ) twitter

Um adolescente de 14 anos confessou ter assassinado o pai, a mãe e o irmão caçula em Itaperuna (RJ). As vítimas foram encontradas mortas no quintal da casa onde moravam. O jovem afirmou que os pais desaprovavam seu relacionamento amoroso e revelou interesse em acessar o FGTS do pai, que possuía uma quantia significativa a receber.

Inicialmente, o adolescente relatou à família que seus pais não retornaram após socorrerem o irmão menor devido a um suposto acidente doméstico envolvendo cacos de vidro. No entanto, a polícia encontrou manchas de sangue incompatíveis com essa versão dos fatos, levantando suspeitas sobre a veracidade de suas alegações.

Durante as investigações, ele confessou o crime a um tio, mencionando tanto a desaprovação dos pais quanto suas intenções financeiras como motivações para os assassinatos. As autoridades continuam investigando se ele agiu sozinho ou contou com ajuda externa.

O adolescente está sendo acusado de triplo homicídio qualificado devido à impossibilidade de defesa das vítimas enquanto dormiam e ao uso de arma de fogo no ato criminoso.

