Adolescente mata família para encontrar namorada virtual no Mato Grosso Jovem de Itaperuna não se arrepende do crime pelo qual foi detido Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 12h44 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h44 )

Jovem que matou o irmão e os pais queria viajar ao Mato Grosso para conhecer namorada virtual

Um adolescente de 14 anos confessou ter matado seus pais e o irmão de três anos em Itaperuna (RJ) após ser proibido de visitar uma namorada virtual no Mato Grosso. O jovem afirmou não se arrepender do crime e disse que o repetiria.

A polícia investiga se a namorada teve alguma influência no ato ou se algum adulto estava ciente dos planos do adolescente. Ele planejava usar o FGTS do pai para financiar a viagem ao Mato Grosso, onde tinha uma proposta de emprego enquanto a jovem trabalharia como empacotadora.

Os corpos foram encontrados na casa da família, e a perícia analisa a tentativa de acesso à conta bancária do pai. O revólver usado no crime foi localizado na casa da avó do adolescente.

Assista ao vídeo - Jovem que matou o irmão e os pais queria viajar ao Mato Grosso para conhecer namorada virtual

