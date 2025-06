Adolescente de 14 anos confessa assassinato da própria família em Itaperuna (RJ)

Um adolescente de 14 anos confessou ter assassinado o pai, a mãe e o irmão caçula em Itaperuna (RJ). A família foi encontrada morta no quintal da casa onde moravam. O jovem afirmou que os pais desaprovavam seu relacionamento e também tinha interesse em receber o FGTS do pai. A polícia encontrou manchas de sangue que confirmaram a premeditação do crime. O adolescente está sendo acusado de triplo homicídio qualificado, enquanto as investigações continuam para determinar se ele agiu sozinho.



