Adolescente pega carro da avó e provoca acidente com morte em São Paulo Jovem de 16 anos foi apreendido após acidente fatal Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h37 )

Adolescente pega carro da avó e causa acidente com morte em São Paulo

Um adolescente de 16 anos causou um acidente fatal ao pegar o carro da avó sem permissão em São Paulo. Roberto Carlos Crispim dos Santos, de 55 anos, foi atropelado enquanto mexia no porta-malas de seu carro em frente à sua casa.

Apesar de socorrido rapidamente, ele não resistiu aos ferimentos devido a um choque hipovolêmico e paradas cardiorrespiratórias.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro subiu a rua em alta velocidade antes de atingir Roberto. A esposa da vítima ouviu o barulho do impacto e encontrou o marido ferido no chão.

A avó do adolescente relatou que confiou na promessa do neto de não sair com o veículo e expressou arrependimento pelo ocorrido.

O jovem foi apreendido em flagrante e está na Fundação Casa aguardando decisão judicial. Roberto era pintor industrial, casado há 29 anos, e tinha planos de viajar com a família nas próximas férias. Sua morte gerou grande comoção entre os familiares e amigos.

