Polícia reforça segurança após protestos violentos na zona sul de São Paulo

A polícia reforçou o monitoramento na área de comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, após protestos violentos que chegaram até a avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi. Vândalos viraram carros e colocaram fogo em lixo para protestar contra a morte de um homem durante uma operação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!