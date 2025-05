Adolescentes geram polêmica ao dançar em túmulos em Goiás Vídeo viraliza, gera críticas e adolescentes pedem desculpas públicas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h59 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h59 ) twitter

Jovens debocham e dançam em cima de túmulo em Goiás

Duas adolescentes de 14 e 16 anos foram filmadas dançando sobre túmulos no cemitério de Pirenópolis, Goiás. As imagens foram amplamente compartilhadas nas redes sociais, provocando uma onda de críticas. Uma das reações veio de uma irmã de uma pessoa enterrada no local, que expressou sua indignação com o ato.

Após a repercussão negativa, as jovens divulgaram um vídeo pedindo desculpas publicamente, afirmando que estão cientes das consequências de suas ações e se comprometendo a não repetir o comportamento. Este episódio gerou um debate online sobre o respeito devido a locais considerados sagrados por muitos.

A administração do cemitério de Pirenópolis também foi mencionada nas discussões, com sugestões para melhorar a manutenção do local. A situação destaca a busca por popularidade nas redes sociais e levanta questões sobre os limites dessa busca em locais de luto e memória.

