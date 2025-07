Amiga de Juliette é morta pelo namorado em Fortaleza Crime ocorreu após discussão; suspeito confessou e foi detido Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 13h30 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h30 ) twitter

Amiga da influenciadora Juliette é morta pelo namorado em Fortaleza (CE)

Clarissa Costa Gomes, amiga de infância da influenciadora Juliette, foi encontrada morta em sua casa em Fortaleza. A perícia constatou marcas de facadas no corpo da vítima. O crime ocorreu após uma discussão com o namorado, que fugiu inicialmente, mas depois ligou para o irmão relatando o ocorrido. A polícia conseguiu localizá-lo e ele foi detido.

A mãe de Clarissa estava trabalhando no momento do crime. O caso gerou comoção nas redes sociais com pedidos de justiça pela morte de Clarissa. Juliette também expressou seu pesar publicamente pela perda da amiga.

Assista ao vídeo - Amiga da influenciadora Juliette é morta pelo namorado em Fortaleza (CE)

