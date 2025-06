Assaltante invade loja em Carapicuíba e ameaça vendedora de morte Criminoso afirma ser de facção criminosa; polícia busca suspeito Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h57 ) twitter

Assaltante invade loja e ameaça matar vendedora na Grande São Paulo

Um assaltante entrou em uma loja de roupas em Carapicuíba, na Grande São Paulo, ameaçando a vendedora presente de morte caso chamasse a polícia.

Ele alegou estar armado e ser parte de uma facção criminosa, embora não tenha mostrado a arma. Durante o crime, ele esvaziou o caixa e roubou o celular da funcionária.

As câmeras de segurança capturaram toda a ação e o áudio das ameaças feitas pelo criminoso. Após o roubo, ele fugiu do local. A polícia foi acionada e já está em busca do suspeito, solicitando que qualquer informação seja repassada anonimamente através do Disque Denúncia 181.

Assista ao vídeo - Assaltante invade loja e ameaça matar vendedora na Grande São Paulo

