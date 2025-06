Mulher que estava com filha no carro é ameaçada durante discussão de trânsito

Uma mulher e a filha dela foram ameaçadas durante uma discussão de trânsito em Belo Horizonte (MG).. Após realizar uma conversão, a mulher foi intimidada por um motorista que desceu do veículo e começou a xingá-la. A filha, que estava no carro, registrou o incidente com seu celular. Durante a altercação, o homem colocou a mão pela janela, ameaçando a mulher e dizendo que iria arrebentar a cara. Assustada, ela deixou o local e procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência.



