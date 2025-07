Assalto a farmácia em São Paulo termina com dois criminosos baleados Criminosos roubam canetas emagrecedoras e são surpreendidos pela polícia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 14h16 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h16 ) twitter

Assalto a farmácia termina com dois criminosos baleados

Dois assaltantes foram baleados após invadirem uma farmácia no bairro do Campo Belo, Zona Sul de São Paulo. Quatro criminosos chegaram em duas motocicletas e levaram canetas emagrecedoras. Durante a fuga, a balconista anotou as placas das motos e alertou a polícia.

A Polícia Militar iniciou uma perseguição que resultou em troca de tiros. Os assaltantes atiraram contra os policiais, que revidaram, atingindo dois dos criminosos. Os feridos foram levados ao hospital para tratamento enquanto a busca pelos outros dois membros da quadrilha continua.

A rápida ação da balconista foi fundamental para a resposta imediata da polícia. As autoridades consideram intensificar a fiscalização de sites clandestinos que vendem produtos como as canetas emagrecedoras, frequentemente alvos de roubo.

