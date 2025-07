Assalto em farmácia de São Paulo termina em perseguição policial e prisões Criminosos levaram R$ 42 mil em canetas emagrecedoras antes de serem capturados Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 13h06 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h06 ) twitter

Assalto a farmácia na zona leste de São Paulo termina em perseguição policial e prisão

Na zona leste de São Paulo, um assalto a uma farmácia resultou em perseguição policial e na prisão de uma mulher e apreensão de dois menores. Os agentes notaram atividade suspeita durante patrulhamento no local.

Ao tentarem fugir com um carro, os criminosos colidiram com veículos estacionados. Um quarto suspeito conseguiu escapar.

Os assaltantes visavam canetas emagrecedoras de alto valor, totalizando mais de R$ 42 mil. Este tipo de medicamento tem sido alvo frequente de roubos, com aumento significativo nos casos. No ano passado, mais de oito mil canetas foram roubadas no Brasil.

Recentemente, a Polícia Federal apreendeu no Paraná 400 canetas escondidas em um carro com destino a São Paulo. A ANVISA agora exige receita médica para compra legal desses medicamentos.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo continua empenhada em combater esses crimes.

