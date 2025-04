Auxiliar de enfermagem é preso por abusar de paciente em coma em SP Hospital das Clínicas denuncia crime e colabora com investigação policial Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 11h55 (Atualizado em 28/04/2025 - 11h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Auxiliar de enfermagem é preso por abusar de paciente em coma em SP

Um auxiliar de enfermagem de 31 anos foi preso em flagrante no Hospital das Clínicas, em São Paulo, acusado de abusar sexualmente de um paciente de 39 anos que está em coma. A direção do hospital repudiou o crime, demitiu o funcionário por justa causa e acionou a polícia civil imediatamente.

O incidente ocorreu durante a madrugada. Após audiência de custódia, o suspeito permanece à disposição da justiça enquanto as investigações prosseguem no distrito policial da área. O hospital se comprometeu a colaborar com o processo investigativo.

Assista em vídeo - Auxiliar de enfermagem é preso por abusar de paciente em coma em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!