Avião com destino a Londres cai na Índia após decolagem Acidente ocorreu em área residencial minutos após partida Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 12h59 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h59 )

Britânicos e portugueses restavam em avião que caiu com 242 pessoas na Índia

Um avião com destino a Londres caiu minutos após decolar na Índia, transportando 242 pessoas. O acidente ocorreu em uma área residencial no oeste do país.

As autoridades locais e equipes de resgate estão no local prestando assistência às vítimas. A empresa aérea indiana responsável está coletando informações sobre o incidente.

A maioria dos passageiros era indiana, incluindo britânicos e portugueses. O número de feridos ainda não foi divulgado enquanto as equipes de emergência trabalham para salvar vidas. A operação também busca possíveis sobreviventes entre os destroços.

