Avião de R$ 7 milhões é furtado em aeroporto de Juína (MT) Crime ocorreu em hangar fechado e sem iluminação no Mato Grosso Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 13h20 (Atualizado em 13/05/2025 - 13h20 )

Bandidos invadem hangar e furtam avião avaliado em R$ 7 milhões em Mato Grosso

No aeroporto de Juína, Mato Grosso, um avião avaliado em R$ 7 milhões foi furtado de um hangar fechado e sem iluminação. O piloto percebeu o desaparecimento da aeronave ao chegar no local. A aeronave branca com faixas douradas, vermelhas e pretas pertence a um empresário do agronegócio.

O proprietário foi informado pelo piloto e registrou um boletim de ocorrência. O furto levantou questões sobre segurança aeroportuária, já que procedimentos padrão de liberação de voo parecem não ter sido seguidos.

A falta de comunicação com a torre e a ausência de sinalização contribuíram para que o crime ocorresse sem intervenção das autoridades.

Assista em vídeo - Bandidos invadem hangar e furtam avião avaliado em R$ 7 milhões em Mato Grosso

