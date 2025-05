Mulher vista saindo do carro de professora morta é presa em São Paulo

Jane Maria da Silva foi detida por suspeita de envolvimento na morte da professora Fernanda Bonin. Ela foi vista saindo do carro abandonado da vítima ao lado de João Paulo Bourquin, que também foi preso.



Outros dois suspeitos detidos são Rosenberg Joaquim de Santana e a ex-companheira da vítima, Fernanda Fazio, considerada mandante do crime.



A polícia ainda busca um quinto suspeito, Ivo Rezende dos Santos, que permanece foragido. O crime pode ter sido motivado por questões financeiras ou pelo relacionamento entre a vítima e os suspeitos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!