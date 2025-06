Babá é presa após dopar bebê de 11 meses em Belém Câmeras de segurança revelaram comportamento suspeito; polícia apreende medicamentos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 13h18 (Atualizado em 27/06/2025 - 13h18 ) twitter

Babá que dopou bebê é presa em Belém (PA)

Uma babá foi detida em Outeiro, distrito de Belém, após ser flagrada administrando medicamentos a um bebê de 11 meses sem a autorização dos pais.

A prisão preventiva foi decretada depois que a família observou comportamentos suspeitos por meio de câmeras de segurança instaladas no quarto da criança.

A mulher, técnica de enfermagem com formação em biologia, foi recomendada por conhecidos e contratada recentemente. No entanto, suas ações foram descobertas no sexto dia de trabalho.

Durante a busca em sua residência, a Polícia Civil encontrou medicamentos e seringas, que estão sendo analisados.

Após a detenção inicial, a babá confessou ter dado remédios ao bebê. Ela tentou fugir para a casa do namorado antes que sua prisão fosse decretada.

A polícia ainda aguarda o resultado do exame toxicológico para prosseguir com as investigações. A ação rápida das autoridades trouxe alívio à família, que espera uma nova criança e temia pela segurança do recém-nascido.

