Caminhão carregado com tijolos tomba na Marginal Tietê

Um acidente na Marginal Tietê próximo à ponte da Vila Guilherme, em São Paulo, envolveu um caminhão carregado de tijolos que teve sua carga espalhada sobre a pista. Equipes da CET trabalham na retirada do veículo, utilizando um guincho e uma mini escavadeira para limpar os tijolos quebrados. Duas faixas estão interditadas, causando congestionamento. A RECORD acompanha a situação em tempo real com imagens aéreas.



