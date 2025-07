Babá joga criança de 5 anos de sacada para salvá-la de apartamento em chamas Polícia investiga se foi a mulher quem provocou incêndio após discussão com companheiro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 13h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 13h00 ) twitter

Babá joga criança de sacada de apartamento em chamas em Serra (ES)

Em Serra, no Espírito Santo, uma babá jogou uma criança de cinco anos pela sacada de um apartamento em chamas. A polícia investiga se ela provocou o incêndio após uma discussão com seu companheiro. A mulher ficou gravemente ferida, com queimaduras em 40% do corpo.

Durante o incidente, policiais aguardavam abaixo para apanhar a criança lançada pela babá. Um homem escalou o prédio ao lado para ajudar a mulher a sair do local em segurança. Três pessoas ficaram feridas no incêndio: a babá, seu companheiro e a criança sob seus cuidados há três meses.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestou socorro imediato à vítima, transportando-a posteriormente por helicóptero para atendimento médico. A investigação segue para esclarecer as causas do incêndio e os eventos que levaram à situação crítica.

Assista ao vídeo - Babá joga criança de sacada de apartamento em chamas em Serra (ES)

