Ladrão ‘barbeiro’ bate carro automático e pede desculpas ao dono do veículo após ser preso

Um ladrão aproveitou que uma mulher esqueceu a chave no contato ao descarregar as compras e roubou um carro em São Paulo. Sem experiência com câmbio automático, ele bateu o veículo e acabou preso. Na delegacia, ele pediu desculpas ao marido da motorista e prometeu arcar com o prejuízo que causou.



