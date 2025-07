Idosa acusa neta de tirar R$ 100 mil de sua conta para jogar no ‘tigrinho’

A aposentada Maria Aparecida Torres, de 72 anos, acusa a neta de 27 anos de realizar transferências bancárias não autorizadas de sua cont. O valor do desfalque chega a R$ 100 mil. A neta utilizou o celular da avó para efetuar as operações e gastou o dinheiro em no 'jogo do tigrinho, plataforma de azar online. Dona Maria expressou sua decepção, dizendo que não poderia perdoar desta vez. A jovem, que admitiu seu vício em jogos de celular, deixou uma mensagem prometendo restituir o valor. A situação está sob investigação da Secretaria de Segurança Pública como caso de estelionato. A mãe da jovem também foi vítima, com um prejuízo de R$ 27 mil reais.



