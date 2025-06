Babá suspeita de dopar bebê em Belém é investigada e pode ser presa Câmeras instaladas por pais confirmaram medicação indevida Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 12h43 (Atualizado em 24/06/2025 - 12h43 ) twitter

Babá suspeita de dopar bebê em Belém (PA) é investigada e pode ser presa

Uma babá em Belém está sob investigação por supostamente administrar doses excessivas de medicação a um bebê de 11 meses.

Após perceberem sonolência excessiva na criança, os pais instalaram câmeras no quarto, que flagraram a técnica de enfermagem forçando um comprimido contra a boca do bebê.

O advogado da família destacou que a dose administrada era maior do que a recomendada para um adulto. A polícia instaurou um inquérito para apurar o caso, registrado inicialmente como um termo circunstanciado de ocorrência, e aguarda um laudo médico que pode demorar até 30 dias.

Se comprovado o uso de substâncias inadequadas, a babá pode responder por maus tratos e lesão corporal.

‌



A investigação está sendo conduzida pela divisão de atendimento ao adolescente da polícia civil. O resultado do laudo médico será crucial para determinar as próximas etapas do inquérito.

Assista ao vídeo - Babá suspeita de dopar bebê em Belém (PA) é investigada e pode ser presa

